Armağan Çağlayan'dan Taha Duymaz'ın vefat haberi üzerine duygulandıran sözler: Savaşıyordu, umutları vardı

Armağan Çağlayan, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin 12. gününde enkazdan cansız bedenine ulaşılan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'la ilgili Twitter hesabından paylaşım yaptı. 'Gel Gör Beni' programında tanıştıklarını ifade eden Çağlayan, 'Çok üzgünüm. Yattığın yer incitmesin.' dedi.

Deprem felaketinin 12. gününde arama kurtarma ekipleri Taha Duymaz, Melek Duymaz ve Umut Duymaz’ın cansız bedenlerini enkazdan çıkardı.

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın ölüm haberi herkesi üzdü. Bunlardan biri de daha önce Duymaz’ı programına alan Armağan Çağlayan’dı.

Çağlayan paylaşımında “Taha’nın cansız bedenine ulaşılmış. Gör Beni çekiminde tanışmıştık. Çok saygılı, ürkek bir çocuktu. Ailesini geçindirebilmek için savaşıyordu. Umutları vardı. ‘Bundan sonra istediğim gibi yaşayacağım, insanın ömrü kelebek gibi’ demişti. Çok üzgünüm. Yattığı yer incitmesin” dedi.

“Ne Zaman Öleceğim Belli Değil”

Bugün enkaz altındaki cansız bedenine ulaşılan Taha’nın, Armağan Çağlayan’da söylediği sözler gündem oldu. Taha’nın, “Bu benim hayatım, bir gün ölüp gideceğim. Ne zaman öleceğim belli değil, belki büyümeyeceğim. 19, 20, 25 yaşında öleceğim belki” sözleri yürekleri burktu.

Kaynak: gazetekolektif.com