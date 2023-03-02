Aşk-ı Memnu filminden ilk kare! Bihter'in Adnan'ı ve Behlül'ü yan yana geldi...

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı, yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran ve zaman zaman hala gündem olan Aşk-ı Memnu dizisi Bihter ismiyle çok yakında beyaz perdede yerini alacak. Merakla beklenen Bihter'in setinden ise ilk fotoğraf geldi.

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Selçuk Yöntem, Hazal Kaya ve Nebahat Çehre’nin oynadığı Aşk-ı Memnu dizisi, yayınlandığı döneme damga vurmuştu. Günümüzde bile tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen dizi “Bihter” adıyla film olacak. Filmin 2 başrolünden yan yana ilk fotoğraf geldi.

Yeni Adnan ve Behlül’den İlk Poz

Merakla beklenen Bihter filminde Adnan Bey’i oynayacak olan Osman Sonant ile yeni Bihter’i Boran Kuzum bir araya geldi. Yan yana poz veren ikilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Kaynak: gazetekolektif.com

