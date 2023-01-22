ATV nereye koşuyor? Ben Bu Cihana Sığmazam dizisiyle ilgili yeni gelişme

Oktay Kaynarca'nın başrollerindeki TV dizisi ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisi için flaş gelişme.

Kimileri ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisi için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın devamı diyor. Kimileri diziyi ''Kurtlar Vadisi'' dizisinin devamı olarak gördüğünü de söylüyor.

Hiç biri değil aslında.

ATV ekranlarında yayınlanan ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' dizisi iki diziden de farklı bir dizi. İzlenme rekorları kıran dizi sadece Türkiye'de değil yurt dışında da izlenme rekorları kırıyor.

BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR

ATV ekranlarında yayınlanan dizi başarıdan başarıya koşarken ATV bu başarıyı daha da taçlandırmak istiyor.

Diziye dev bütçeler ayıran ATV yönetimi bu kapsamda yeni oyuncuları kadroya dahil etmeye başladı.

Akşam'da yer alan habere göre; Dizinin yapım şirketi Güzel Adamlar Medya, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman Korkmaz karakteriyle izlediğimiz ünlü oyuncu Engin Benli ile anlaştı. Ünlü oyuncunun dizide canlandırmaya başladığı Tavalı karakteri Yaman Korkmaz gibi dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şimdi izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağını merakla bekliyor.

EFSANE İSİM GELDİ

Ünlü oyuncu Engin Benli, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine katıldı. Benli'nin diziye katılması büyük heyecan yarattı.

TATAVALI OLARAK ŞOV YAPACAK

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde masa üyelerinden Yaman Korkmaz karakterini canlandıran ünlü oyuncu Engin Benli, Tatavalı karakteriyle izleyiciyle buluştu.

MASA TEKRAR MI KURULUYOR?

Engin Benli'nin canlandıracağı Tatavalı karakterinin diziye girişiyle birlikte seyircide masa ortamının tekrar kurulacağı düşüncesi hakim oldu.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Bu gelişmeyle birlikte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yeni dönemin ayak sesleri duyulmaya başlandı.

Edinilen bilgiye göre dizinin kadrosuna önümüzdeki günlerde yeni isimlerde dahil olacak. Bu kapsamda yapım şirketi görüşmelerini sürdürüyor. Hatta EDHO'dan bazı oyuncuların da kadroya gelebileceği konuşuluyor.