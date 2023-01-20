ATV'nin sevilen sizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da olay ayrılık!

ATV ekranında her Salı akşamı yayınlanan, başrollerinde Oktay Kaynarca'nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde yaprak dökümü yaşanıyır. Sevilen karakter diziye veda etti.

Aksiyon ve heyecan dolu sahnelerin zirveye ulaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam 17. Bölüm geceye damga vururken bomba bir gelişme daha yaşandı. İşte herkesin tarafından merak edilen olayın perde arkası…

Usta oyuncu Oktay Kaynarca’nın başrol oynadığı Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm yine milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamayı başardı.

Her hafta özellikle çatışma ve heyecan dolu sahnelerin ön plana çıkmaya başladığı Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde de ortalık fena halde karışmış durumda.

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Gülenay Kalkan Ünlüoğlu, Eren Vurdem gibi başarılı isimlerin rol aldığı iddialı dizi Ben Bu Cihana Sığmazam uzun süre hafızalardan silinmeyecek.

Nefes kesen sahnelerin ön plana çıkmaya başladığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde beklenen gerçekler detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm ardından ayrılık iddiaları yeniden gündeme geldi ve ekran başındakiler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Bekir karakterini oynayan Ziya Kürküt ihaneti sonrası Ekabir tarafından öldürüldü.

Kaynak: yeniakit.com.tr