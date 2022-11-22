ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'da üst düzey ayrılık

Son dönemlerin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazsam'da ani ayrılık kararı seyircileri şaşkına çevirdi. ATV ekranlarının en sevilen dizisindeki bu ayrılık herkesi şaşırttı.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi yayına başlamıştı.

ATV ekranlarında yayınlanan Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisi kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Dizi iddialı yolculuğuna devam ederken reytinglerdeki başarısı ise herkesi hayran bırakıyor.

Ben Bu Cihana Sığmazsam dizisinde üst düzey bir ayrılık yaşandığı ortaya çıktı. Oyuncu kadrosu da söz konusu ayrılık kararına şaşırmış durumda.

Yasemin.com'un aktardığı habere göre; Dizinin yönetmen koltuğunda oturan Onur Tan, ani bir ayrılık kararıyla herkesi şaşırttı. Daha önce yapılan plana göre ünlü yönetmen dizi başarılı olduğu takdirde görevini başka birine devredecekti.

Mustafa Şevki Doğan'ın yeni yönetmen olmasıyla Onur Tan'ın yeni bir projeye başlayıp başlamayacağı merak konusu haline geldi. Güzel Adamlar şirketinin ortaklarından Onur Tan'ın "Ben Bu Cihana Sığmazsam" kadar başarılı bir projeyle geri dönmesi bekleniyor.