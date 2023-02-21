Berrak Tüzünataç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert çıkış: Bu bir vazife olarak derhal...

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük yıkıcı depremin ardından dün akşamda Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından hayatını kaybedenlerin ve yaralı vatandaşların sayısı yükseldi. Bunun üzerine İBB'nin başlattığı 'Hızlı Bina Tarama Yöntemi'ne yönelik oyuncu ve model Berrak Tüzünataç, Ekrem İmamoğlu'na eleştiri niteliğinde seslendi.

Türkiye sırasıyla Kahramanmaraş ve Hatay’da meydana gelen depremlerle sarsıldı.

Büyük felakette 40 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken, beklenen İstanbul depremi yeniden gündeme geldi. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, oturdukları binanın risk durumunu merak ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların “Hızlı Bina Tarama Yöntemi” ile binaların risk durumunu sorgulayabilmeleri için bir uygulama başlatmıştı.

Bu konuda Berrak Tüzünataç İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslendi.

Oyuncu ve model paylaşımında “Deprem bölgelerindeki bütün binaların depreme dayanıklı olup olmadığının denetlenmesinin kişilerin insiyatifine bırakılmadan mecbur kılınması ve hemen bugün denetlemelerin başlaması gerekiyor. Bu keyfi bir şey mi ki kişilerin kabulüne bırakılıyor?” diyerek sitem etti.

''Bin Tane Başvuru Yapıp…''

Paylaşımlarına devam eden Berrak Tüzünataç daha sonra ise “Vatandaşın bin tane başvuru yapıp, cevap alamayıp günlerce peşinden koşması mı gerek can güvenliğiyle ilgili bir bilgiye ulaşmak için? Bunun bir vazife bir hizmet olarak zaten derhal sunulması gerekmiyor mu?” dedi.

Kaynak: gazetekolektif.com