Bir ay önce milyonlar onu izlemişti! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde hayatını kaybetti

Bir ay önce milyonlar onu izlemişti! Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı depremde hayatını kaybetti

ATV ekranında yayınlanan, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 42 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem sonrası tüm Türkiye yasa boğuldu.

Depreme yakalananlar arasında Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Simay Atlı da vardı.

Psikoloji okuyan 21 yaşındaki Simay Atlı, Kahramanmaraş'ta çöken Penta Park'ta oturuyordu. Simay Atlı ve annesinin çöken binada hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

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Atlı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sempatik tavırlarıyla dikkat çekmiş, verdiği cevaplarlar da milyonları güldürmüştü.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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