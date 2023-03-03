Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz'de hayranlarını üzen haber!

Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz'de hayranlarını üzen haber!

2018 yılında evlenen oyuncu Buğra Gülsoy ve eşi Nilüfer Gürbüz'ün boşanma iddiaları doğru çıktı. Çift, tek celsede boşandı. Buğra Gülsoy'a takipçileri sosyal medyadan üzüntülerini belirterek, yanında olduklarını belirten mesajlar gönderdi.

Kuzey Güney, Aşk Yeniden ve Dünyayla Benim Aramda gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile evlendi. Evliliklerinden 4 yaşında oğulları bulunan çiftten kötü haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz çiftinin bir süredir fikir çatışması yaşadığı ve karşılıklı konuşarak boşanma kararı aldıkları ortaya çıkmıştı. 2018 yılında evlenen çift salı günü anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayeti annede kaldı. Gülsoy ile Gürbüz çocuklarının ruh sağlığının olumsuz etkilenmemesi için dostça görüşmeye devam edecekleri öğrenildi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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