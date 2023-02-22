Burcu Biricik'ten dizi sektörüyle ilgili dikkat çeken talebe tam destek: Anlatmaya çalıştığım bu!

Kanal D ekranında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren güzel oyuncu Burcu Biricik, sosyal medyada başlatılan ve oldukça dikkat çeken 'sinema, dizi ve reklam sektörünün İstanbul'dan başka şehirlere taşınması' konusunda paylaşımda bulundu. Biricik, yaptığı paylaşımda, 'Bu ne zamandır anlatmaya çalıştığım bir konu' ifadelerini kullandı.

Burcu Biricik, 6 Şubat’ta meydana gelen iki ayrı depremin ardından pek çok ünlü oyuncu gibi elini taşın altına koyarak yardım çalışmalarına katıldı. Oyuncu, günlerce depremzedeler için yardım malzemeleri toplanması ve bunların bölgeye gönderilmesi konusunda çeşitli koordinasyonlarla birlikte elele görev aldı.

Ayrıca ilk günden beri duyarlı kişiliği ile sosyal medya hesabından da pek çok önemli duyuru, bilgi ve mesajları özenle paylaştı oyuncu. Samimi ve doğal tavırlarıyla sevilen oyuncu, ülkece yaşadığımız afet sürecinde gönüllü çabaları ve katkılarıyla birlikte yakından takip ediliyor.

Sosyal medyadan yaptığı deprem bölgesi ile ilgili ihtiyaç listesi, sahada yaşananlar, eksiklikler ile ilgili paylaşımlarıyla da milyonlarca hayranını bilgilendirirken, etkileşim de sağlıyor konuyla ilgili.

Oyuncu son olarak yaptığı bir paylaşımla da dikkatleri çekti. Kahramanmaraş merkezli iki ayrı deprem ve ardından 20 Şubat’ta Hatay merkezli iki ayrı depremle sarsılan ülkemizde, Marmara bölgesinde olması beklenen ve İstanbul özelinde büyük yıkıma neden olacağı tahminleri yapılan depremle ilgili bir öneriyi dile getirdi.

Yaşanan felaketten sonra İstanbul’da da benzer bir durumun olması beklentisi, bazı çevrelerde sinema-dizi ve reklam çekimlerinin başka bölgelere, illere kaydırılması talebini ortaya çıkarıyor.

Burcu Biricik de sinema sektöründen bir isim olan Görüntü Yönetmeni Aras Demiray’ın konuyla ilgili bir paylaşımını instagram sayfasında yayınlayarak, kendisinin de benzer bir düşüncede olduğunu belirtti. Demiray, “Sinema, reklam, dizi üretimlerinin ve şirketlerinin öncü bir tavırla alelacele İstanbul dışına taşınması hem ekonomik olarak hem de olası bir deprem riskinden sektör bileşenlerini korumak amacıyla düşünülmesi gereken bir vizyondur” diyerek konuya dikkat çekiyor.

Biricik de bu paylaşımı destekleyerek şu cümleleri kurmakta: “Bu ne zamandır kendi çevreme, sağıma soluma anlatmaya çalıştığım bir konu. Sinema ve pek çok sektör İstanbul merkezli olmaktan çıkıp başka şehirlere taşınmalı, kendi yeni merkezlerini kurmalıdır.”

Kaynak: televizyongazetesi.com