Burcu Biricik'ten hayranlarını korkutan paylaşım!

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Bir cilt markası için kamera karşısına geçen oyuncu, fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu.

Burcu Biricik'in dudağının yara olduğu görüldü. İki kare paylaşan Biricik, "İşimi çok seviyorum" diye yazdı. Biricik'e hayranları, "Ne oldu?" mesajları gönderdi.

Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr