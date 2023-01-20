Burcu Biricik'ten hayranlarını korkutan paylaşım!

Burcu Biricik'ten hayranlarını korkutan paylaşım!

KanalD ekranında yayınlanan 'Camdaki Kız' dizisinde Nalan Koroğlu karakterine hayat veren Burcu Biricik, sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla hayranlarını korkuttu.

Kanal D'de yayınlanan Camdaki Kız dizisinin Nalan'ı Burcu Biricik, sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.

Bir cilt markası için kamera karşısına geçen oyuncu, fotoğrafıyla hayranlarını korkuttu.

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Burcu Biricik'in dudağının yara olduğu görüldü. İki kare paylaşan Biricik, "İşimi çok seviyorum" diye yazdı. Biricik'e hayranları, "Ne oldu?" mesajları gönderdi.

Kaynak: yenicaggazetesi.com.tr

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