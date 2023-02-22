Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın 'Kraliçe' dizisinde kadro tamamladı! Sürpriz isimler var...

Queen Sugar adlı diziden uyarlanan, başrollerini Gökhan Alkan ve Burcu Özberk'in paylaştığı Kanal D ekranında yayınlanacak Kraliçe adlı dizinin kadrosu tamamlandı. Çekimlerine başlanan dizide yer alan diğer isimler şimdiden magazin dünyasında yer aldı.

"Kraliçe" dizisi sete çıktı. Mednova imzalı dizide Gökhan Alkan (Ateş) ile Burcu Özberk (Deniz) mutlu evlilikleri olan bir çifte hayat veriyor.

Cevdet Mercan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizide eski NBA oyuncusu Ateş Akça ve Deniz Akça’nın 8 yaşındaki kızları Rüya’ya çok yetenekli bir çocuk oyuncu hayat veriyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gülşehri Mina Kekeç dizide çitin kızına hayat verecek.

“Queen Sugar” dizisinden uyarlanan diziyi Serdar Soydan, Kerem Bozok ve Ekin Akçay yazıyor.

Dizinin ilk gün çekimleri Akça ailesinin mutlu ev hayatını konu aldı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide sosyal medya fenomeni Ecenaz Üçer'de rol alacak.

Kaynak: sacitaslan.com