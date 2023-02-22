Çağatay Ulusoy ve Büşra Develi'nin sürpriz buluşması olay oldu!
OGM Pictures imzalı Kübra adlı dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Kübra Develi'nin yer aldığı dizi şimdiden gündem oldu. Ulusoy ve Develi ikilisi, şimdiden takipçileri tarafından 'yılın dizi çifti' seçildi.
Çağatay Ulusoy’un OGM Pictures imzalı yeni projesi "Kübra" dizisinin cast çalışmaları sürüyor. Taylan Biraderler’in yönetmen koltuğuna oturacağı dizi Afşin Kum’ın aynı adlı kitabından uyarlanıyor.
Dizide olaylar bir imalat atölyesinde çalışan Gökhan Şahinoğlu’nun telefonuna sanal arkadaşlık grubundan Kübra adlı kullanıcıdan gelen mesajla başlıyor.
Şimdiden merak uyandıran dizide Ulusoy’un partnerini Büşra Develi canlandıracak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin diğer kadın oyuncusu ise önümüzdeki günlerde belli olacak.
Kaynak: sacitaslan.com