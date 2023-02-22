Çağatay Ulusoy ve Büşra Develi'nin sürpriz buluşması olay oldu!

OGM Pictures imzalı Kübra adlı dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Kübra Develi'nin yer aldığı dizi şimdiden gündem oldu. Ulusoy ve Develi ikilisi, şimdiden takipçileri tarafından 'yılın dizi çifti' seçildi.