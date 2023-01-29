Camdaki Kız seyircilerini yıkan karar.. Peş peşe ayrılacaklar

Camdaki Kız seyircilerini yıkan karar.. Peş peşe ayrılacaklar

TV dizisi Camdaki Kız'da yeni vedalar yaşanacak. Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinden yeni ayrılacaklar oyuncular belli oldu. Diziden geçtiğimiz günlerde de ''Hande Ataizi ve Nur Sürer'' ayrılmıştı.

Perşembe akşamları yayınlanan ''Camdaki Kız'' dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ederken dizinin hikayesinde de bazı vedalar yaşanacak.


Geçtiğimiz günlerde diziden Feride ve Cana karakteri ayrılmıştı. Kısa bir süre sonrada Rafet ve Gülcihan karakteri ayrılacak. Rafet karakterine Tamer Levent hayat verirken Gülcihan karakterine ise Devrim Yakut hayat veriyor.

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CAMDAKİ KIZ GÜLCİHAN - DEVRİM YAKUT

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TAMER LEVENT - CAMDAKİ KIZ RAFET

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HAYRİ VE NALAN AYNI EVDE YAŞAMAYA BAŞLAYACAK

Sedat'tan boşanma kararı alan Nalan kısa bir süre sonra Hayri ile birlikte yaşamaya başlayacak. Bu gelişme seyircileri çileden çıkarırken iki oyuncunun daha kadroya veda edecek olması seyircileri derinden üzdü.

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CANA YENİ PROJESİYLE SEYİRCİ KARŞISINDA OLACAK

Öte yandan dizide Cana karakterine hayat veren Hande Ataizi kısa bir süre bomba gibi bir projeyle setlere dönüyor.

Yeni projesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Hande Ataizi magazin gazetecilerine yaptığı açıklamada şunları söyledi.

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Yeni projesi “Bihter” filmi için hazırlanan Hande Ataizi “Farklı, güzel bir proje… Zaten yönetmenlerimiz Mehmet Binay ve Caner Alper’i çok beğeniyordum. Onlarla çalışmaktan da mutluluk duyacağım. Çok keyifliyim ve çok heyecanlıyım bakalım” dedi.

Bihter’i Farah Zeynep Abdullah’ın Behlül’ü Boran Kuzum’un, Matmazel’i Ebru Özkan’ın, Nihal’i Helin Kandemir ve Beşir’i Lorin Menhart’ın canlandıracağı dizinin kadrosunu çok beğendiğini belirten Ataizi, “Şu ana kadar bence cast çok güzel gidiyor… Tabii eleştiriler olacaktır. Daha önce dizisi de yapıldığı için biraz İnsanların kafası karıştı. Biz dizi çekmiyoruz. Biz film yapıyoruz. Film başka açıdan anlatılacak. Halit Ziya Uşaklıgil’in üzerinden 1920’lerde geçen bir film olacak açıkçası… Farklı bir anlatım olacak, yaşlar da farklı” diye konuştu.

FERİDE'NİN YENİ PROJELERİ

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Camdaki kız dizisinde Feride karakterine hayat veren usta oyuncu Nur Sürer'de yeni anlaşmalara imza attı. Nur Sürer'in yeni projesine Cumhuriyet.com.tr sayfalarında da yer vermiştik. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'lı 'Aile' ve Berkun Oya'nın 'Çocuk' dizilerinde rol alacak.

CUMHURİYET.COM.TR

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