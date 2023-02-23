Camdaki Kız, Yalı Çapkını ve Çöp Adam yeni bölüm yayın tarihi belli oldu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir süre dizilerin yayınına ara verildi. 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bu hafta ulusal kanallar birer birer yayın akışında normalde dönmeye başladı. Peki Camdaki Kız, Çöp Adam ve Yalı Çapkını dizileri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...