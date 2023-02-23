Camdaki Kız, Yalı Çapkını ve Çöp Adam yeni bölüm yayın tarihi belli oldu
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir süre dizilerin yayınına ara verildi. 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından bu hafta ulusal kanallar birer birer yayın akışında normalde dönmeye başladı. Peki Camdaki Kız, Çöp Adam ve Yalı Çapkını dizileri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Kuruluş Osman, Teşkilat, Yalı Çapkın], Camdaki Kız, Kızılcık Şerbeti, Ego, Gönül Dağı ve daha bir çok dizi deprem felaketi nedeniyle son haftalarda yayınlanmıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremle birlikte dizilere de 6 Şubat’ta ara verilmişti. 2 haftayı geride bırakırken dizilerin de yeni bölümleri merakla araştırılmaya başlandı. Peki, diziler bu hafta yayınlanacak mı?
ÇÖP ADAM
Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu’nun başrollerde yer aldığı Çöp Adam, 11. bölümüyle 22 Şubat akşamı Star TV’de olacak.
CAMDAKİ KIZ
Burcu Biricik’in başrolde yer aldığı Camdaki Kız dizisinin 68. bölümü 23 Şubat perşembe akşamı yayınlanacak.
YALI ÇAPKINI
Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını yeni bölümüyle 21. bölümüyle seyirci karşısına çıkacak.
Kaynak: gazetekolektif.com