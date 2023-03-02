Camdaki Kız'da beklenmedik gelişme! Başrol ayrılıyor mu? İşte merak uyandıran sahne...

Kanal D ekranında yayınlanan, başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı gerçek hayattan uyarlanan Camdaki Kız, 68. bölümüyle ekranlara geldi. Nalan ve Sedat'ın şok ayrılığı ve Hayri'nin eşi Türkan ile karşılaşmasıyla biten dizide gelecek hafta yaşanacaklar birçok iddiayı ortaya attı. Camdaki Kız 69. bölümde yaşanacaklar ve o çarpıcı iddialar...

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 68.bölümü ekrana geldi. Ulusal Post'un derlemesine göre; Camdaki Kız dizisinin 69.bölümünde de gerilim üst seviyeye çıkacak.

Başrol Ayrılıyor İddiası

Nur Sürer diziye veda etmişti. Feride karakterine can veren usta oyuncu hikayeye intihar ederek veda etmişti. Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Sedat karakteri de intiharın eşiğine geliyor.

69.bölüme ait yayınlanan fragman her şeyi alt üst etti. Yayınlanan fragmanda Sedat'ın şirketin üst katından kendisini boşluğa bırakmak üzere olduğu görülüyor.

Nalan'ın Başı Çok Daha Büyük Belada

Burcu Biricik'in hayat verdiği Nalan karakterinin başı ise çok daha büyük bir belada. Nalan ve Hayri iyiden iyiye yakınlaşırken ikisini gören Türkan büyük bir şok yaşıyor.

Hayri'nin Büyük Yalanı Ne Zaman Ortaya Çıkacak?

Evli ve çocuklu olan Hayri karşısında bir anda eşi Türkan ve çocuklarını görünce şoka girmişti. 69. bölüme ait fragmanda ise gerilim üst seviyeye çıkacak görünüyor. Türkan ve Hayri arasındaki evlilikten Nalan haberdar olacak mı bilinmiyor.

Nalan'ın Talihsizliği

Öte yandan Camdaki Kız dizisiyle ilgili değerlendirmede bulunan çok sayıda dizi yorumcusu Nalan'ın yağmurdan kaçarken doluya tutulduğuna dikkat çekerken takıntılı kişiliğiyle bilinen Hayri'nin Sedat'tan daha büyük bir baş belası olduğuna dikkat çekiyorlar.

Kaynak: ulusalpost.com