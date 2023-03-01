Cem Davran'dan dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı! Troller çılgına döndü...

Son olarak FOX TV ekranında yayınlanan 'Babam Sınıfta Kaldı' isimli diziyle ekranlara gelen oyuncu Cem Davran, bir süredir gündemde yoktu. Oyuncu Davran, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda gündem olurken, trollerin de hedefi haline geldi.

Oynadığı Ruhsar dizisiyle bir döneme damga vuran Cem Davran son olarak FOX TV ekranlarında yayınlanan Babam Sınıfta Kaldı isimli diziyle seyircilerle buluşmuştu.

Bir süredir gündemde olmayan Cem Davran yaptığı sosyal medya paylaşımıyla günün en çok konuşulan ismi oldu.

Oyunculuk kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan ünlü oyuncu Cem Davran sosyal medya hesabından yaptığı Kemal Kılıçdaroğlu paylaşımı ile gündeme geldi.

3 Mart 1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 58 yaşındaki ünlü oyuncunun Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini belirttiği twit sosyal medyada en çok yorum alan paylaşım oldu.

Kılıçdaroğlu İçin Dua Etti

Cem Davran Twitter hesabından yaptığı paylaşımda adı Cumhurbaşkanı adayları arasında geçen Kemal Kılıçdaroğlu için bir destek mesajı paylaştı. Cem Davran paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu çok iyi bir insan ve çok kıymetli bir devlet adamı, dilerim enerjisiyle, tecrübesiyle uzun yıllar var olur, orada olur, dualarım onunla." ifadelerine yer verdi.

Troller Çılgına Döndü

Cem Davran'ın paylaşımı sonrasında çok sayıda sosyal medya trolü gerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gerekse Cem Davran'ı hedef alan paylaşımlar yaptılar.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr