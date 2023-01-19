Cemre Baysel'in 'Aşk Filmi'ndeki partneri belli oldu

Cemre Baysel'in 'Aşk Filmi'ndeki partneri belli oldu

Vahit Ertekin'in yapımcılığını üstelendiği, Denir Denizciler'in yönetmenliğini yapacağı 'Aşk Filmi' dizisinde Cemre Baysel'in karşısında oynayacak yakışıklı oyuncu belli oldu.

Oyuncu Cemre Baysel ile İlhan Şen aynı projede bir araya geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir süredir Selahattin Eyyubi dizisinin çekimlerinin başlamasını bekleyen İlhan Şen, projenin hazırlık aşaması uzayınca gelen bir film teklifini kabul etti.

Yaz başrol oynadığı Senden Daha Güzel dizisindeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan, ardından Bozkır’da kamera karşısına geçen Cemre Baysel, İhan Şen’le partner oldu.

Filmin adı 'Aşk Filmi'... Bir model ile yönetmenin hikâyesini anlatan filmin yapım şirketi Central Roof... Vahit Ertekin’in yapımcılığını üstlendiği filmin senaristliğini ve yönetmenliğini ise Deniz Denizciler yapacak.

Kaynak: gecce.com.tr

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