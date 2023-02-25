Çöp Adam dizine akıllara durgunluk verecek tranfer! Gözlerinize inanamayacaksınız...

OMG Pictures imzalı, Yağız Alp Akaydın'ın yönetmenliğini üstelendiği, başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Star TV'nin dikkat çeken dizisi Çöp Adam'a bomba bir isim transfer oluyor.

Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu’nun başrollerinde yer aldığı Çöp Adam’da; Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen’i buluşturan dizinin kadrosuna çok değerli bir oyuncu katılıyor. Çöp adam dizisine hangi usta oyuncu katılıyor? Hangi rölü canlandıracak?

Çöp Adam'a Hangi Usta Oyuncu Katılıyor?

Çöp Adam dizisinin yeni bölümünde Tamer (Engin Altan Düzyatan) çok özel bir ismin kapısını çalacak.

Usta tiyatrocu Tilbe Saran, Tamer Yılmaz’ın (Engin Altan Düzyatan) gittiği terapist rolüyle Çöp Adam dizisine dahil oluyor. Saran geçmişte “İstanbullu Gelin” dizisinde de terapiste hayat vermiş ve dizinin en çok ses getiren sahneleri bu bölümler olmuştu.

Tilbe Saran Kim?

21 Mayıs 1961'de İstanbul'da dünyaya gelen tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Tilbe Saran, İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, İstanbul Şehir Tiyatroları gibi birçok tiyatrolarda çalışan Saran, şu anda Kadir Has Üniversitesi'nde eğitmenlik görevine devam etmektedir.

Son olarak Netflix'de yayınlanan 'Sıcak Kafa' ve izlenme rekorları kıran Bergen filminde yer alan Saran, en son 'Menajerimi Ara' adlı dizide yer almıştı.

Kaynak: vatandanhaber.com - halktv.com.tr