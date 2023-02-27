CZN Burak, Taha Duymaz'a gelen çirkin yoruma sitem etti: Değdi mi?

CZN Burak, Taha Duymaz'a gelen çirkin yoruma sitem etti: Değdi mi?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depreme Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, hayatını kaybetti. Taha Duymaz'ın enkaz altında olduğu haberini alan CNZ Burak, enkaz çalışmalarının bir an önce gerçekleşmesi için elinden geleni yapmış, ancak günler sonra genç fenomenin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Hatay'da yakalanan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz hayatını kaybetti.

Taha Duymaz'ın enkaz altında olduğunun haberini alan CNZ Burak enkaz çalışmaları sırasında elinden geleni yapmıştı. CZN Burak son olarak sosyal medyada zorbalığa maruz kalan arkadaşına gelen çirkin bir yorumu paylaştı.

CZN Burak geçmişte yazılan "Lan dilenci" yorumunu paylaşarak "Değdi mi insanları kırmaya yarın için kimin garantisi var?" diyerek sitem etti.

Arkadaşı Enkazda Nasıl Bulunduğunu Anlatmıştı

Ragib Narin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada Taha Duymaz'ın depreme yatakta yakalandığını açıklayarak "Yorgana sarılı bulunmuş ve vücudu tertemiz hiç şişmemiş ve kokusuz şekilde. Tıpkı hayatı gibi" demişti.

Kaynak: halktv.com.tr

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