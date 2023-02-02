Daha yeni başlayan Ömer dizisinde ayrılık! Oyuncu apar topar kadrodan çıkacak iddiası

Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisi fırtınalar koparıyor. Shtisel dizisinden uyarlama olan Ömer dizisi, sıra dışı senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla kısa sürede Türk izleyicisinin gönlüne taht kurdu.

KADRODA BAŞARILI İSİMLER YER ALIYOR

Kadrosunda Barış Falay, Merve Dizdar, Selahattin Paşalı, Simay Barlas gibi isimlerin yer aldığı Ömer dizisiyle ilgili üzen bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde 4. bölümüyle ekrana gelen Ömer dizisinde ortalık karıştı. Kendisinden yaşça büyük olan Gamze'yi sevdiği için ailesi tarafından baskı gören Ömer, tüm sınırları kaldırmak için Gamze'ye evlenme teklifi etti.

Ömer'in evlilik teklifini geri çeviren Gamze, yaşadığı bunalım sonrası Ömer'den uzaklaşma kararı aldı.

Reddedilmenin hıncıyla babasının istediği kişiyle evlenmeyi kabul eden Ömer'in nişan törenine giderken Gamze'den son bir şans istemesi, 4. bölümün finaline damga vurdu.

Seyirci merak içinde Gamze'nin yanıtını beklerken, kulislerden şaşırtan söylentiler yayılmaya başladı.

İddiaya göre Gökçe Bahadır'ın hayat verdiği Gamze karakteri, Ömer ve Süreyya'nın evlenmesinden sonra bir süre diziye ara verecek.

Yaşadığı mahalleyi terk eden Gamze'nin ilerleyen bölümlerde yeniden diziye girmesi söz konusu. Dizi ekibinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

İDDİALAR DOĞRU MU?

Öte yandan vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Gökçe Bahadır kadroda yer almaya devam edecek. Gökçe Bahadır'ın ana karakter olduğu için başlangıçta böyle bir ayrılık zaten söz konusu değil.

FIRTINA GİBİ ESMİŞTİ

Gökçe Bahadır, 2022 yılı içerisinde fırtına gibi esmişti. 2022 yılı içerisinde FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Evlilik Hakkında Her Şey'' ve Netflix platformunda yayınlanan Kulüp dizileriyle Gökçe Bahadır büyük ses getirmişti.