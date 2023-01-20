Demet Akalın'a vize şoku! Konseri iptal olabilir...

Demet Akalın'a vize şoku! Konseri iptal olabilir...

Şarkıcı Demet Akalın, sürüncemede bekletilen vize başvurusu için Kanada konsolosluğuna sosyal medya hesabından seslendi: 'Lütfen vize verin.!

Şubat ayında Kanada'da konser verecek olan ve biletleri çok önceden satışa çıkan Demet Akalın'a başvuru yapmış olmasına rağmen hala vize verilmedi. Durumu Twitter'dan paylaştığı gönderilerle anlatan şarkıcı, sitem etti.

Akalın, "Aralık ayında Kanada Toronto'daki konserimiz için biletler aldınız biliyorum. Sizlere kavuşmak için aylar önce bende Kanada konsolosluğuna başvurumu yaptım ama vize için halen cevap yok.Şubatta buluşmak istiyorum. Lütfen vize verin Kanada Konsolosluğu" diye yazdı.

Tolga Çevik'e de kasım ayındaki gösterisi için vize çıkmamıştı. Kanada Konsolosluğu'na yaptığı vize başvurusu reddedilen komedyen Tolga Çevik, 10 Kasım'daki gösterisini 2023 yılına ertelemek zorunda kalmıştı.

Kaynak: gecce.com.tr

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