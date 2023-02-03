Derya Bedavacı'dan samimi açıklamalar. Derdiniz varsa bana gelin

Derya Bedavacı'dan samimi açıklamalar. Derdiniz varsa bana gelin

Arabesk müziğin güçlü seslerinden Derya Bedavacı, önceki akşam Ataşehir Watergarden'daki Muamma Plus'da sahneye çıktı ve burada samimi açıklamalarda bulundu.

Sevenlerinin karşısına gümüş renkli taş desenli bir elbiseyle çıkan Derya Bedavacı, güzelliğiyle göz kamaştırdı.

Repertuarında kendi şarkılarının yanı sıra birçok usta sanatçının da eserine yer veren Bedavacı, ''Derdiniz varsa koşun bana gelin, sizin derdinizden ben anlarım''diyerek hayranları güldürdü.

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