Didem Soydan özüne döndü! Fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu...

Model Didem Soydan, bir marka ile yaptığı işbirliği nedeniyle yaklaşık üç ay önce saçlarını kahverengiye boyamıştı. İşbirliği sona eren güzel model, soluğu kuaförde aldı. Yeni imajını sosyal medyadan paylaşan Soydan'ın fotoğrafına beğeni üstüne beğeni geldi.

15 yıldır sarışın olan Didem Soydan bir marka için üç ay önce saçlarını kahverengine boyatmıştı. Soydan, yeni saç rengini Instagram hesabından yayınladığı paylaşımla takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

Soydan fotoğrafı da 'Karanlık çağıma hoş geldiniz' notuyla yayınlamıştı.

Sözcü'de yer alan habere göre; Didem Soydan’ın markayla anlaşması bitti. İlk yaptığı şey ise saçlarının rengini değiştirmek oldu. Kuaföre giden 37 yaşındaki model tekrar sarıya döndü.

'Kiramı Ödemek İçin Yapmak Zorundaydım'

Didem Soydan konuk olduğu bir programda 'Siz oyunculuk yaptınız mı hiç?' sorusuna şu yanıtı vermişti:

“Yapmak zorunda kaldım. Hiç istemeden yaptım. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu ve bir anda sana hiç böyle bir işle ilgili bir bilgin, tecrüben olmamasına rağmen para veriyorlar ve evinin bir aylık kirası çıkıyordu. Ben de tabii ki kabul ettim.”

Soydan, "Hiç yeteneğim olmadığı bir sektörde iki, üç işte yer aldım. Çok uzun zamandır hayır diyorum. Teklif geldiğinde hâlâ şaşırıyorum” dedi.

Kaynak: halktv.com.tr