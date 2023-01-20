Dilan Çiçek Deniz'den 5.5 Milyonluk Proje! Tekrardan Ekranlarda Yer Alacak...

Geçtiğimiz aylarda İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson'la ayrılan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz, tekrardan ekranlar dönüyor. Deniz, dünyaca ünlü bir şampuan firması ile milyonluk anlaşma imzaladı.

Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı yönetmen nişanlısı Thor Saevarsson ile ilişkisini kasımda sonlardırmıştı. Zor günler geçiren oyuncu toparlanmaya başladı.

Geçtiğimiz hafta dünyaca ünlü bir şampuan firması ile anlaşan Deniz, bir yıl için 5.5 milyon TL aldı.

Kaynak: gecce.com.tr