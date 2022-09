Diva lakaplı Marsha Hunt vefat etti

Ünlü oyuncu Marsha Hunt hayatını kaybetti. 104 yaşında aramızdan ayrılan efsane aktris, milyonlarca insanı üzüntüye boğdu!

Birçok filmde başrol oynayan dünyaca ünlü oyuncu Marsha Hunt 104 yaşında h/ayata g/özlerini yumdu. 20. yüzyılın ortalarında ABD’de başlayan komünistler için c-adı avı Hollywood’a da sıçramış ve Marsha Hunt, Hollywood tarafından kara listeye alınmıştı.





Pride and Prejudice, Born to the West, Kid Glove Killer ve The Happy Time gibi filmlerin yıldızı olan oyuncunun Kaliforniya, Sherman Oaks’ta doğal nedenlerden dolayı h-ayatını kaybettiği açıklandı. Marsha Hunt kimdir? Hayatı boyunca aktivist olan Hunt,evsizler, dünyadaki açlık ve iklim değişikliğine dikkat çekmiş ve bu sorunların çözülmesi için çaba göstermişti. 1917 yılında Chicago’da doğan başarılı oyuncu 1935 yılında The Virginia Judge adlı filmle sinemaya ilk adımını atmıştı. 40’lı yıllara kadar ufak rollerde oynadıktan sonra Desert Gold filminye ön palana çıktı.Birçok filmde rol aldı Daha sonra arka arkaya birçok filmde başrol oynayan Hunt, aynı zamanda şarkıcılık ve modellik de yapmıştı.

1940’lı yıllarda MGM’le anlaşıp 6 yıl boyunca firmanın kadrosunda filmlerde yer aldı. 1947 yılında Hunt ve senaris olan kocası Robert Presnell JR, ABD’de komünizmle bağları olduğunda şüphelenilen kişileri araştıran komite tarafından sorgulandı ve k-ara listeye alındı