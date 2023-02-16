Doğa Rutkay çileden çıktı, Naci Görür'e ateş püskürdü: 'Artık yeter! Korkudan uyuyamıyoruz.'

Oyuncu Doğa Rutkay, Kahramanmaraş merkezli iki büyük yıkıcı depremin ardından tekrar ekranlarda sık sık yorumcu olarak gördüğümüz Prof. Dr. Naci Görür'ün beklenen 'İstanbul depremi' hakkındaki yorumlarına tepki gösterdi. 'Artık yeter. İstanbul korkusundan yasımızı yaşayamadık. Korkudan uyuyamıyoruz' diyen Doğa Rutkay'a, sosyal medyadan destek veren olduğu kadar eleştirende oldu.

Sosyal medya hesabından depremin ardından destek paylaşımlarında bulunan ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kamal, son açıklamasında deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür’e isyan etti.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 10 ili etkileyen depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ünlü isimler deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara yardım edebilmek için harekete geçti. Bu isimlerden biri olan Doğa Rutkay Kamal, Prof. Dr. Naci Görür’ün İstanbul depremi için "500 bin insan ölümle burun buruna" açıklamasının ardından isyan etti.

Korkudan Uyumuyoruz

Doğa Rutkay yaptığı açıklamada, "Kıymetli hocamdan özür dileyerek, şöyle söylemek istiyorum! Doğrudur hocam. Ama artık yeter! İstanbul korkusundan yasımızı yaşamayadık. Korkudan uyumuyoruz. Anneyiz nefes alamıyoruz. Geldi ha gelecek dediniz duyduk! Evet! ama şu sıra bu söylemler bizi parçalıyor. Lütfen yeter."

Ünlü oyuncunun paylaşımına takipçilerinden biri, "Kaç tane deprem yaşadık. Hala akıllanıp bilim adamlarını dinleyip, hareket etmiş değiliz. Bu ülkenin binalarındaki risk ortadayken hala daha bugün konuşmayalım, etmeyelim dersek yarın İstanbul depremi olup ülke toptan uçurumdan düşünce vay niye böyle oldu bile diyemezsiniz. Uyanın."

Hayatımız Bitmiş, Yasımız Var

Rutkay takipçisine, "Sırası mı? Hepimiz gelmekte olanı biliyoruz! onlarca canı kaybetmişken sıra sizde demek ne kadar doğru? Hayatımız bitmiş yasımız var, bırak oradaki acıyı dön kendine bak demenin zaman mı?" yanıtını verdi.

Kaynak: medyafaresi.com