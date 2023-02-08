Doğuştan keçi gibi inatçı 3 burç! Ne anlatırsanız anlatın asla anlamıyorlar

Bazı insanlara laf anlatmak gerçekten çok zor oluyor! Öyle ki insanı çoğu zaman çileden çıkarıyorlar. Yapılan araştırmalarda doğuştan en inatçı 3 burç belli oldu.

KOÇ BURCU



Hiç şaşırmadan ilk sırada yer alan Koç burçlarının en idealist tavırları inatlarıdır. İnatlarını değiştirmeye çalışan insanlardan hemen soğuyan Koç burçların yaklaşmadan önce iki defa düşünün. Onların sabit fikirleri vardır. Koç burcundan olanlarla ayrıca tartışmaya girmemek gerekiyor. Koç burcu kendisini üstün gördüğü için çoğu zaman o tartışmada haksız çıkabilirsiniz.

BOĞA BURCU



Toprak burçlarının çoğunda inatçılık yatar. Boğa da tıpkı Koç burcu gibi inatçıdır. Söz konusu sevgi olsa bile Boğa burçlarının fikrini değiştiremezsin. Onlar inat duygusunu bir tabu olarak kullanıyor. Sezgileri yüksek olduğundan karşıdaki insana göre değil kendine göre hareket ediyor. Boğa genel olarak zaten kavgacı bir burçtur. O nedenle boğa burcundan olanlarla da sık sık tartışmak zorunda kalabilirsiniz.

BAŞAK BURCU



Su grubu olmasına rağmen Başak burçları oldukça inatçıdır. İnatlarını yumuşatmayan Başak burçları özellikle kendilerine söylenen hiç bir şeyi unutmazlar. Başak burcuna bir kere sizinle ilgili kötü bir duygu hissetsin asla geri dönüşü olmaz. Başak burçlarının sabit fikirleri çok yorucu olur. Başak burcu insanıyla asla tartışmayın. Sabit fikirleri nedeniyle gerçekten çileden çıkabilirsiniz. Özellikle onlarla seyahatte kavgaya tutuşursanız yandınız. Sizi yarı yolda bile bırakabilirler. O nedenle Başaklarla siz siz olun tartışmaya girmeyin! Ne yaparsanız yapın onlara asla laf anlatamazsınız.