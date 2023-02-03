Dünyanın en etkili testlerinden; Yüz şekline göre nasıl birisin? Kişiliğini hemen oku...

Son bir kaç gündür yayınlanan kişilik testleri arasında belki de en ilginci bu test olsa gerek. Yüzyıllardır yapılan kişilik analizlerinin birçoğu yüz şekline göre yapıldığını söyleseydik ne derdiniz ? İşte çok şaşıracağınız bir kişilik testi daha

Son dönemde kişilik testleri sayesinde bir çok kişi karakteri hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Halk TV tarafından paylaşılan bir kişilik testi de gerçekten çok dikkat çekiyor. Bir çok kişi yüz şekline bakarak kişiliği hakkında bilgi sahibi olmuş durumda.

Öncelikle sizlerle yüz şekillerine ait görseli paylaşacağız. Sonrasında ise hangi yüz şekli hangi karakteri temsil ediyor ayrıntılı bir şekilde atlatacağız.

Önce görseli paylaşım;

Görsele dikkatli bakın...

İşte yüz şekline göre karakter analizi yapabileceğiniz rapora ilişkin tüm detaylar

YUVARLAK:

Su grubu burçlarında daha çok görülen yuvarlak yüz hatları narin kişiliğe işaret ediyor. İyi ebeveyn olurlar. Muhafazakar, sakin kişiliklerdir. Arkadaşları çoktur. İletişim kurmayı severler. Kilo almaya müsaittirler. Yemek yemeyi severler. Romantizm ve seks önemlidir.

DİKDÖRTGEN:

Toprak grubunda sık görülür. Yaşamlarını adamayı, çok çalışmayı severler. Pratiktirler. Her durumda ne yapılacağını iyi bilirler. Diyet takıntıları olabilir. Dış görünümlerine önem verirler. İskelet problemleri yaşayabilirler. Ani öfke patlamaları, huzursuzluk görülebilir.

KARE:

Sağlıklı ve enerjiktirler. Ateş grubunun tutkusu hissedilir. Yemeyi severler ama kaloriyi çok hızla tüketirler. Deri problemleri olabilir. Keskin bir zekaya sahiptirler. Uyanık kişilikleri bazen zor durumlar yaratabilir. Araştırmayı, keşfetmeyi severler. Meraklıdırlar ve seyahati çok severler.

ÜÇGEN:

Hava grubunun kuşkuculuğu sorun yaratsa da bazen de hayat kurtarabilir. Yanlış anlamaya müsaittirler. Çok çalışkan ve disiplinli olabilirler. Değişkendirler. Kararsızdırlar ama çok karizmatiktirler. Etkileyici görünümleri pek çok kapıyı kolayca açabilir.

GENİŞ ALIN:

Aklın simgesidir. Zeki insanlardır ve kurnazdırlar.

YUVARLAK ALIN:

İdealist, arkadaş canlısıdır.

DAR ALIN:

Konuşmadan önce düşünmeyi seven, ağırbaşlı, sorumluluk sahibi insanlardır.

DÜZ ALIN:

Pratik ve politiklerdir. Her duruma ayak uydurabilirler.

ÇOK BELİRGİN ALIN:

Hayal gücünün çok yoğun olduğunu gösterir.

SİVRİ ALIN:

Yüksek zekalı, dahilerdir.