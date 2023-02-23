EGO 2. bölüm fragmanı yayınladı! Erhan bu kez köşeye sıkışıyor.. İpler iyice gerilecek

Başrollerinde Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuk'un yer aldığı, FOX TV ekranında yayınlanan Güney Kore uyarlaması EGO, geçtiğimiz hafta pazar günü ilk bölümüyle büyük beğeni topladı. EGO, 2. bölüm fragmanıyla bir kez daha kendine hayran bıraktı. İşte yayınlanan EGO 2. bölüm fragmanı ve detaylar...

1. bölümün ardından ikinci bölümü heyecanla beklenen EGO dizisinin yeni bölümünün yayınlanacağı tarih belli oldu. Heyecanla beklenen EGO dizisinin 2. Bölümü Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlara gelecek.

EGO 2 Bölüm Fragmanı

İş gezisinde aldıkları haberle hayatları altüst olan Elif ve Erhan çiftinin durumdan nasıl kurtulacağı merak edilirken Sibel’in Erhan’a yaptığı teklif bütün dengeleri değiştiriyor. İşte EGO ikinci bölüm fragmanı…

Erhan Sibel’in Teklifini Kabul Edecek Mi?

Yayıncı kuruluş tarafından yayımlanan EGO 2. Bölüm fragmanında yaşananlar dizinin yeni bölümüne olan ilgiyi artırdı. Yapımcılığını Yaşar İrvül ile Efe İrvül’ün üstlendiği drama türündeki dizinin fragmanında Sibel’in Erhan’ı köşeye sıkıştırdığı görüldü… Heyecanın doruğa çıktığı bölümde neler yaşanacağı ise merakla bekleniyor.

EGO (Erkeğe Güven Olmaz) Konusu Ne?

Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta’nın oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören ve Tune Görgün’ün kaleme aldığı EGO dizisi konusu şöyle:

“Elif’le (Rüya Helin Demirbulut) Erhan (Alperen Duymaz) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır. Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir…”

EGO Oyuncuları Kimler?

Kısa sürede diziseverlerin beğenisini kazanan EGO oyuncu kadrosunda Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve Rüya Helin Demirbulut gibi isimlerin yanı sıra beğenilen oyuncular da yer aldı.

Kaynak: turkiyegazetesi.com.tr