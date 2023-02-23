Ego dizisi kadrosuna bomba transfer! Reytingler uçuşa geçecek...
FOX TV'de geçtiğimiz Pazar günü 1. bölümüyle ekranlara gelen, başrollerini Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Güney Kore uyarlaması Ego dizisine etkili oyunculuğuyla kendini kanıtlamış bir isim dahil oluyor.
"Ego" dizisinin deprem nedeniyle ara verilen yayına pazar gününden itibaren devam edilecek.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ı yıllar sonra yeniden buluşturan Pastel Film imzalı dizinin ekibine yeni bir oyuncu katılıyor.
Büyük bir borçla karşı karşıya gelen Erhan’ın patronu Sibel’in teklifiyle değişen hikâyesini beyazcama aktaran dizinin ekibine etkili oyunculuğuyla tanınan Şafak Pekdemir katılacak.
Başarılı oyuncu FOX’ta pazar akşamları yayınlanan dizide “Esin” karakterine hayat verecek.
Kaynak: sacitaslan.com