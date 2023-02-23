Ego dizisi kadrosuna bomba transfer! Reytingler uçuşa geçecek...

FOX TV'de geçtiğimiz Pazar günü 1. bölümüyle ekranlara gelen, başrollerini Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz'ın paylaştığı Güney Kore uyarlaması Ego dizisine etkili oyunculuğuyla kendini kanıtlamış bir isim dahil oluyor.