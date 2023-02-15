Elçin Sangu'dan depremzede kadınlar için kritik uyarı: Ayıp değil, istemekten çekinmeyin

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde yıkıma neden oldu. Büyük yıkımın ardından arama kurtarma çalışmaları devam ederken, depremzedeler içinde yapılan yardımlar da bir bir ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Birçok ünlü isim de yardım çağrısında bulunurken, oyuncu Elçin Sangu dikkat çeken bir konuya parmak bastı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem 10 ilde yıkıma sebep oldu. Depremzedeleri kurtarma çalışmaları sürerken birçok ünlü isim yardım çağrısı yaptı. Oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik bir açıklamada bulundu.

Oyuncu Elçin Sangu da sosyal medya hesabından sık sık yardım ve destek çağrısında bulunuyor. Oyuncu, yayınlandığı videoda "Hijyenik ped almak ayıp değil bu doğal bir ihtiyaçtır lütfen bunu almaktan istemekten çekinmeyin!" ifadelerini kullandı.

Bölgeye yapılan ped yardımlarıyla ilgili konuşan Sangu, kadınların ped istemeye çekindiğini belirtti. Oyuncu, "Bu su içmek, yemek yemek kadar normal bir ihtiyaç. Ne olursunuz yardımları alın. Ne olur utanmayın" dedi.

Kaynak: internethaber.com