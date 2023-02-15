Esra Erol deprem bölgesinde kaybolanlar için harekete geçti

Esra Erol deprem bölgesinde kaybolanlar için harekete geçti

Hafta içi her gün ATV ekranında yayın yapan ünlü sunucu Esra Erol, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde etkilenen 10 ilde kaybolanlar için harekete geçti. Erol, yaptığı paylaşımda 'Esra Erol'da' programında deprem bölgesinde kaybolan yakınları için 24 saat telefon başında olacaklarını söyledi.

ATV ekranlarında hafta içi her gün program yapan Esra Erol depremde kaybolanlar için seferber olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ta geçen hafta meydana gelen iki büyük depremin ardından tüm Türkiye yaraları sarmak için tek yürek oldu.

Esra Erol sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda depremde yakınlarını kaybedenlerin kendisine başvurabileceğini söyledi.

Esra Erol’da programının sunucusu ünlü isim paylaşımında, “Kayıplarımız için önemli duyuru! Kayıp yakınlarınızın bulunması için 24 saat telefon başındayız, bizi arayın."

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Ünlü sunucunun paylaşımına takipçileri, “Esra Hanım çocuklara sahip çıkın ne olur”, “İyi ki varsınız”, “Lütfen kayıp çocuklar için yardıma devam edin”, “O bebeklerin anneye ve bakıma ihtiyacı var” yorumlarında bulundular.

Kaynak: medyafaresi.com

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