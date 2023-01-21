Ezgi Mola'nın merakla beklenen 'Dünyayı Değiştiren Ayten' dizisindeki partneri belli oldu

Ezgi Mola'nın merakla beklenen 'Dünyayı Değiştiren Ayten' dizisindeki partneri belli oldu

Ezgi Mola'nın Disney Plus platformunda yayınlanacak 'Dünyayı Değiştiren Ayten' isimli dizisindeki partneri belli dolu. Kahkaha dolu dakikalar yaşanacağı şimdiden anlaşılıyor...

Masumlar Apartmanı'nda hayat verdiği 'Safiye' karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Ezgi Mola, 'Dünyayı Değiştiren Ayten' dizisi ile ekranlara dönüyor.

Son olarak kadrosuna oyuncu Bülent Seyran dahil oldu.

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Disney Plus’ta yayınlanacak olan dizinin yönetmenliğini Umur Turagay üstlenirken, senaryo ise Ethem Özışık imzası taşıyor.

Sedat Karakterıne Hayat Verecek

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mola'nın iki çocuklu kapıcı Ayten’e hayat verdiği dizide, Seyran ise Ayten’in eşi Sedat karakterini canlandıracak.

Selçuk Yöntem, Saadet Işıl Aksoy, Yetkin Dikinciler, Başak Daşman’ın rol aldığı dizide Aytaç Uşun gazeteci Selim’i, hacker Kaan’ı ise Efe Tunçer oynuyor.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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