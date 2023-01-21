Ezhel'in skandal sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor! Gerçek yüzü ortaya çıktı...

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve beraat ettikten sonra Türkiye’yi terk edip Almanya’da yaşamaya başlayan Ezhel adıyla bilinen rapçi Serkan İpekçioğlu, sosyal medyada katıldığı bir yayında skandal ifadeler kullandı.

İpekçioğlu sosyal medya platformu Twitter’da katıldığı bir sohbet odasında şunları söyledi;

“Zaten Rumlar gitmiş, zaten Ermeniler gitmiş. Ben bir de Kürtler giderse benim kalbim artık dayanmaz. Kürdistan’ı ve Kürt halkını savunuyorum ama bence zaten Kürdistan’ın başkenti Ankara’dır İstanbul’dur. Bir şekilde bu meselenin çözüleceğine inanıyorum. Ben de zamanında bir faşisttim. Otobüste iki kişi arasında Kürtçe konuşunca uyuz oluyordum. Çünkü bana böyle öğretildi. Güzel günler göreceğimize inanıyorum.”

Tepki Yağdı

Rapçi Ezhel’in skandal sözlerine sosyal medyada büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, “Sonunda gerçek yüzünü gösterdi”, “Cezaevine girdiğinde FreeEzhel diyerek özgürlüğünü istediğime pişman oldum” diyerek sitem etti.

Kaynak: gazetekolektif.com