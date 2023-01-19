Fahriye Evcen ve Burak Özçivit İkinci Çocuklarını Kucağına Aldı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit İkinci Çocuklarını Kucağına Aldı

2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi. Ünlü çift yeni doğan bebeklerine ise 'Kerem' ismini verdi.

017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeğine “Kerem“ adını verdi.

Duygu Dolu Anlar Yaşandı

Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit’i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: gecce.com.tr

Eğlence
17 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam vs Üç Kız Kardeş hangisi daha önde
17 Ocak reyting sonuçları: Ben Bu Cihana Sığmazam vs Üç Kız Kardeş hangisi daha önde
Kanal D'den flaş karar.. Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncular
Kanal D'den flaş karar.. Üç Kız Kardeş dizisine yeni oyuncular
Onlara güvenirken dikkat edin.. Doğuştan yalan ustası olan 3 burç
Onlara güvenirken dikkat edin.. Doğuştan yalan ustası olan 3 burç
Kanal D şimdi yandı! Şevket Çoruh bomba diziyle geri dönüyor
Kanal D şimdi yandı! Şevket Çoruh bomba diziyle geri dönüyor
FOX TV dizisi final yapmıştı! Dilan Çiçek Deniz'den yeni anlaşma
FOX TV dizisi final yapmıştı! Dilan Çiçek Deniz'den yeni anlaşma
TV8 üzücü haberi duyurdu! Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
TV8 üzücü haberi duyurdu! Büyük umutlarla başlayan dizi final yapıyor
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın merak edilen gerçek boşanma nedenleri ortaya çıktı
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın merak edilen gerçek boşanma nedenleri ortaya çıktı