Fahriye Evcen ve Burak Özçivit İkinci Çocuklarını Kucağına Aldı
2017 yılında evlenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin ikinci çocukları dünyaya geldi. Ünlü çift yeni doğan bebeklerine ise 'Kerem' ismini verdi.
017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri bugün öğlen saatlerinde, Dr. Bülent Urman önderliğinde Amerikan Hastanesinde sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.
Çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeğine “Kerem“ adını verdi.
Duygu Dolu Anlar Yaşandı
Doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit’i yalnız bırakmayan Burak Özçivit duygu dolu anlar yaşadı.
Kaynak: gecce.com.tr