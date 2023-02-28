Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın 'helallik' açıklamasına çileden çıktı: Ne helalliği be!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman halkından, depremin ilk günlerinde yaşanan yetersiz çalışma ve gecikmeler için 'helallik' istemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın 'helallik' açıklamasına bir tepki de geçtiğimiz günlerde 'Devlet ve Allah' sözleriyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah'dan geldi.