Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın 'helallik' açıklamasına çileden çıktı: Ne helalliği be!

Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın 'helallik' açıklamasına çileden çıktı: Ne helalliği be!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman halkından, depremin ilk günlerinde yaşanan yetersiz çalışma ve gecikmeler için 'helallik' istemesi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın 'helallik' açıklamasına bir tepki de geçtiğimiz günlerde 'Devlet ve Allah' sözleriyle gündem olan Farah Zeynep Abdullah'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bugün; deprem bölgesi Adıyaman’ı ziyaret etti. Erdoğan burada; “Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum” demişti.

Farah Zeynep Abdullah, Erdoğan'ın açıklamasına, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ne helalliği be" sözleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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