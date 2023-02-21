Farah Zeynep Abdullah'ı çileden çıkartan yorum! Yanıt geçikmedi: Devlet ve Allah kelimelerini...

Farah Zeynep Abdullah'ı çileden çıkartan yorum! Yanıt geçikmedi: Devlet ve Allah kelimelerini...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin ardından Oğuzhan Uğur ile birlikte yardım kampanyalarında yer alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal paylaşım platformu Twitter'da gördüğü bir tweete isyan etti.

Aşk-ı Memnu filmi için el sıkışan oyuncu Farah Zeynep Abdullah Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından yardım kampanyalarına destek veriyor.

Oğuzhan Uğur'un yaptığı kampanyalarda günlerce yer alan oyuncu sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Farah Zeynep Abdullah sosyal medyadan isyan etti. Oyuncu paylaşımında "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" dedi.

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Oyuncunun paylaşımlarına "Allah, devletimize milletimize zeval vermesin" yorumları geldi.

Kaynak: haber3.com

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