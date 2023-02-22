Fazıl Say, 'İstanbul depremi' uyarılarına isyan etti: Yeter! Anladık, öleceğiz

Fazıl Say, 'İstanbul depremi' uyarılarına isyan etti: Yeter! Anladık, öleceğiz

1999 Düzce-Gölcük depreminin ardından 'beklenen İstanbul depremi' yorumları zaman zaman ekranlarda yer aldı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren, konunun uzmanları tarafından her gün ekranlarda yorumlanan 'beklenen İstanbul depremi' açıklamalarına Piyanist Fazıl Say isyan etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Depremlerde can kaybı ise son olarak 42 bin 310 kişi olarak açıklandı.

Ağır yıkımların yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da depremin 15. gününde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde art arda iki deprem daha meydana geldi.

Depremlerin ardından olası İstanbul depreminin şiddetiyle ilgili açıklama yapan uzmanlar, uyarılarda bulundu.

Fazıl Say da günlerdir yapılan uyarılara tepki gösterdi.

"Anladık Öleceğiz"

Sosyal medya ve televizyonda olası İstanbul depremiyle ilgili yapılan uyarılara sitem eden Fazıl Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor! Yeter! İstanbul depremi! İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide, şu çaresizlikte. Ne olacak? 5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek? Anladık! Öleceğiz."

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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