Fazıl Say'dan iddialı dizi Şahmaran'a iddialı yorum: 'Bıktım'

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Netflix Türkiye'nin iddialı dizisi Şahmaran'ın Twitter hesabından eleştirdi. Say, daha ikinci bölümden bıktığını ifade etti.

Fazıl Say, 20 Ocak'ta Netflix'te izleyicilerle buluşan 'Şahmaran' dizisi hakkında bir paylaşım yaptı. Diziyi izlemeyi denediğini söyleyen Say, "Böyle Şahmaran mı olur ulan, bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden" dedi.

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahmaran dizisini denedim, daha ikinci bölümde 'oğlan kızı nasıl götürür'e bağladı. Bıraktım. Bıktım. Böyle Şahmaran mı olur ulan, bıktık felsefesizlikten, klişelerden, kısıtlılıktan, aşamamaktan, uçamamaktan, ucuzluktan, reytinginizden. On üzerinden bir! Hadi öptüm bye!" ifadelerini kullandı.