FOX TV dizileri tümüyle ekrandan mı alınacak? Kanal seyircilerini üzen gelişme

Genç gazeteci Sadık Şimşek'ten dikkat çeken FOX TV dizisi...

FOX TV ekranlarında yayınlanan diziler son dönemde peş peşe final yapıyor. Kanalda yayınlanan diziler 10 bölüm bile yayında kalmadan sona eriyor. Kanaldaki haber bülteni ise izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

Kanalda yayınlanacak her dizi 10 bölüm bile sürmeden final yapacaksa bu kanal artık tamamen haber kanalına dönüşmeli. İlla başka yayınlar yapılacaksa da tv8 gibi eğlence kanalına dönüşmeli. Böylelikle hem dizi seyircileri üzülüyor hem de kanalın dev bütçeli dizileri bir bir final yapıyor.

Tutan diziler hiç mi olmadı?

Elbette oldu..

Yasak Elma..

O Hayat benim

Şevkat Yerimdar

Aşk Yeniden...

Bu diziler kanalın efsane dizileri arasında yer alıyor. Ancak son dönemde yayınlanan diziler ya senaryo hatasından yada yanlış gün seçimi nedeniyle final yapıyor. Bu durumda seyirciyi derinden üzüyor.

BİR FİNAL HABERİ DAHA

NTC Medya imzalı “Hayatımın Şansı” final yapıyor.



tv100’ün haberine göre Hayatımın Şansı 9. bölümde ekranda veda edecek.

Söz konusu veda haberi yapım şirketinin attığı mesajla ortaya çıktı.

Çalışanlarına emekleri için teşekkür eden bir açıklama gönderen şirket “Dizimiz 9. bölümde final yapıyor” dedi.



Dizinin konusu:

Yonca (Şifanur Gül), küçük kızı Sare ile hayata tutunmaya çalışan yirmili yaşlarının ortasında genç bir annedir. Bir yandan hayatın zorlukları ile tek başına boğuşurken, bir yandan da Sare’nin biyolojik babasının açtığı velayet davası ile uğraşmaktadır. Her şeyin çıkmaza girdiği bir anda, hayatını değiştiren bir teklif alır. Artık Yonca için yeni bir hayat başlıyordur. Ama bilmediği; yağmurdan kaçarken, doluya tutulacağıdır…

