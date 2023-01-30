FOX TV ekran yüzünü kaptırdı. Rakip kanalla anlaşma yaptı

FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Masumiyet'' dizisinin final yapmaması için bir çok seyirci uyarmıştı. Dizinin kadrosunda şarkıcı Hülya Avşar gibi önemli bir isimde yer alıyordu. Hülya Avşar yıllar sonra FOX TV ile ekrana dönmüştü. Dizi apar topar final yapınca Hülya Avşar ekranlara veda etmişti. Avşar şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni bir yarışma programıyla ekranlara dönüyor.

Hülya Avşar yıllar sonra ekranlara geri dönmüştü. FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Masumiyet'' dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar bu dizi sayesinde ekranda deprem etkisi yaratmıştı. Dizi özellikle kadın seyirciler tarafından çok beğenilmişti.

FOX TV dizinin geniş bir hayran kitlesi bulunma rağmen diziye erken final kararı vermişti.

Hülya Avşar'da bu dizi final yaptıktan sonra tekrar ekranlara veda etmişti. Hülya Avşar şimdi bomba bir projeyle geri dönüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni yarışmayla ilgili detayları tv100 ekibinden Birsen Altuntaş yazdı ve şu bilgileri paylaştı.

Hülya Avşar uzun süre sonra ekrana dönüyor. Avşar “Yıldız De Bana” yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Bugüne kadar Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok star ismin kariyerinde etkisi olan ve tam bir yıldız avcısı olan Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak.

“Yıldız De Bana” yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.

Kerem Alışık da “Star De Bana” yarışmasının diğer bomba ismi oldu. Ünlü aktör her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak.

Yarışmanın 3. jüri üyesi ise güçlü oyunculuğuyla tanınan genç kuşağın önde gelen isimlerinden Büşra Pekin… Mart ayında yayınlaması planlanan “Yıldız De Bana”nın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.

HÜLYA AVŞAR'IN OYNADIĞI MASUMİYET DİZİSİ HAKKINDA BAZI BİLGİLER

Ömür Atay'ın, senaryosunu Sırma Yanık'ın, yapımcılığını Faruk Targut'un üstlendiği Türk psikolojik gerilim ve drama dizisidir. Başrollerinde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ve İlayda Alişan rol aldı. 24 Şubat 2021'de başladı ve 24 Mayıs 2021'de toplam 13 bölümle sona erdi.. Masumiyet dizisinin eski bölümlerine kanalın youtube hesabından ulaşmak mümkün olabiliyor.

Kaynak: Gercekgundem.com