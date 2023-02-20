FOX TV'den Yasak Elma kararı.. Bu akşam yeni bölüm var mı? Yasak Elma ne zaman yayında?

FOX TV'den Yasak Elma kararı.. Bu akşam yeni bölüm var mı? Yasak Elma ne zaman yayında?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak ediliyordu. Kanaldan edinilen bilgilere göre Yasak Elma ''TV DİZİSİ'' bu akşam ekrana gelecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'tan Yasak Elma'nın yeni bölümüne ilişkin ilk bilgiler.

Yasak Elma’nın yeni bölümünün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu olmuştu. Ekibe bilgi geldi ve FOX yönetimi bu akşam yeni bölüm yayını yapılmasına kadar verdi.

Sabah saatlerinde kanallar birbirlerinin hamlelerine göre pozisyon belirledi. Önce Ömer dizisinin yayınlanacağı haberi geldi. Ardından da peş peşe yeni bölüm haberleri gelmeye başladı.

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