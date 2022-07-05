French Montana konser için Türkiye’ye geliyor

Henüz küçük bir çocukken ailesiyle birlikte göç ettiği ABD'de şöhreti bulan R&B müziğinin dev ismi French Montana, ertelemeli olarak ilk kez Türkiye’ye geliyor. Geçtiğimiz hafta çıkardığı Montega albümüyle listelerin ilk sırasında yer alan ünlü rapçi, yeni şarkılarını Masquerade Istanbul’da sevenlerine söyleyecek.

Hem tatil yapacak hem konser verecek

Post Malone ve Cardi B gibi rap dünyasının ünlü isimleri ile yaptığı düetler ve single albümleri ile birden fazla kez Grammy adayı olan French Montana, İstanbul’da konserin ardından bir süre daha kalacağı ve tatil planı yaptığı öğrenildi.

Konser biletleri tükenmek üzere

17 Temmuz Pazar günü Masquerade Club’ta gerçekleşecek konser ile ilgili açıklamada bulunan Masquerade Istanbul işletmecisi Arda Arman Perihan, “Dünyaca ünlü şarkıcı French Montana’yı Türkiye’ye getirmekten dolayı oldukça heyecanlıyız. Öğrendiğimiz kadarıyla kendisi de çok büyük mutluluk duyuyor. Konser sonrası tatil ve ilham için Türkiye’de kalmayı planlıyor. French Montana ilk kez 2020 yılında gelecekti fakat Covid-19 salgını yüzünden bu yıla ertelendi” dedi. Konser biletlerinin çoğunun satıldığı ve biletlerin tükenmek üzere olduğu belirtildi.

Özel hayatı ile de gündemde

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan French Montana, 30 milyonun üzerinde takipçiye sahip. Ünlü rapçi, yaptığı yatırımlar ve ünlü isimlerle arkadaşlıkları ile magazin gündeminde üst sıralarda yer alırken, bir dönem Khloe Kardashian ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekmişti.