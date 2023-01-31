Gel de şaşırma! Üç Kız Kardeş dizisi için beklenmedik gelişme! Kanal D'ye soru üstüne soru

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız kardeş dizisi bu akşam ekrana geldi. Ancak dizideki hamilelik bilmecesi seyircileri şaşkına çevirmiş durumda.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Üç Kız Kardeş yeni bölümü ile ekrana geliyor. Türkan hamile olduğunu söyleyecek mi seyirciler tarafından merak ediliyor.

Kanal D’nin yapımını Süreç Film, yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu’nun üstlendiği, Her salı akşamı yeni bölümleri ile ekrana gelen dizisi Üç Kız Kardeş, temposu yüksek bir bölümle bu akşam ekrana gelecek.



Dizinin bu hafta ekrana gelecek olan bölümünde Türkan ve Somer aşkı bir kez daha sınanacak ve büyük gerilim çıkacak.

Somer, Türkan’ın Sevilay’la ilgili gerçeği bilerek sakladığını düşünerek, öfkeyle telafisi olmayan sözler söyler ve soluğu kızıyla Rüçhan’ın yanında yer alacak. Tartışma yaratan sahneler nedeniyle seyirciler Kanal D'yi soru yağmuruna tutmuş durumda.

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Rüçhan, oğlunu safına alınca bu fırsatı değerlendirmekten çekinmeyerek Somer’i Türkan’a karşı doldurmaya devam edecek ve ortalık daha da kızışacak. Türkan, Somer’in tüm mesafesine rağmen onu tekrardan kazanmaya çalışırken bir de Sevilay konusunda annesiyle bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Türkan içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak için çok güzel bir sebebe tutunmuşken, Somer’in yanlış zaman ve yerde oluşuyla, Türkan’ın tüm umutları bir kez daha yerle bir olacak ve muhtemelen yine kavuşamayacaklar. Bu durum nedeniyle seyirciler hem şaşkın hem de çok kızgın!

Üç Kız Kardeş nefes kesecek yeni bölümü ile salı akşamı Kanal D’de…