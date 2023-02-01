Gönül Dağı dizisinden ayrıldı... Yasak Elma dizisine katıldı. FOX TV'den müthiş transfer

6 sezondur ekranda olan Yasak Elma dizisi kadrosuna yeni isimleri dahil etmeyi sürdürüyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin kadrosuna müthiş bir isim katıldı.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam gibi oyuncuların yer aldığı Yasak Elma dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosunu genişleten diziye bu kez Gönül Dağı dizisinden transfer yapıldı. O ismi duyanlar " Reytingler fırlar" yorumunda bulundu.

YASAK ELMA'DAN TRT1 TRANSFERİ

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma'ya kimsenin beklemediği bir isim transfer oldu. TRT1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinden oyuncu alan Yasak Elma'da işler değişiyor.

DİZİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK! YILDIZ'LA SÜRPRİZ YAKINLAŞMA

Daha önce Gönül Dağı dizisinde oynayan Utku Ateş, Yasak Elma'ya Ata karakteri ile katılıyor.

Dizide mekan sahibi oynayacak olan Ateş, Yıldız ile yakınlaşacak. Dizinin seyrini değiştirecek olan Ata karakteri merakla bekleniyor.

Vatandanhaber.com'un edindiği bilgilere göre; Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeni sezonda başka oyuncularda katılacak.

Dizinin en az 200 bölüm yayınlandıktan sonra final yapması beklenmekte.

Kaynak: karar.com