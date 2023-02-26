Hakan Ural, Ekşi Sözlük'ü hedef aldı: Lağım çukuru, sonsuza dek olmaz olsun...

Kanal D ekranında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' adlı programda sunuculuk yapan Hakan Ural, oturduğu yerden bu kez Ekşi Sözlük'ü hedef aldı. İktidar yakınlığıyla bilinen Ural, Ekşi Sözlük'e getirilen erişim engeli için 'geç kalındı, sonsuza dek olmaz olsun' ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en çok kullanılan platformlarından biri olan Ekşi Sözlük, 4 gün önce erişime kapatıldı. Gazeteci İsmail Saymaz, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun başvurusu ile alınan karar başvurusunda, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün aynı günkü yazısı dayanak gösterildiğini ve erişimin engellenmesini bizzat Cumhurbaşkanlığı’nın talebi ile alındığını belirtti.

Ekşi Sözlük’ün kapatılması kamuoyunun büyük bir bölümünde tepkiyle karşılanırken, “sansür” eleştirilerini beraberinde getirdi.

“Ekşi Sözlük Denen Lağım Çukuru”

Hakan Ural ise konuyla ilgili, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Ekşi Sözlük denen lağım çukuru sözde platforma getirilen erişim engelini çok geç kalınmış bir yargı kararı olarak görüyorum. 7/24 hakaret üreten, insanları aşağılayan kışkırtan yalan haber yayan ne idiği belirsiz bu oluşum sonsuza dek olmaz olsun.”

Kaynak: gazetekolektif.com

