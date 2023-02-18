Haluk Levent, o yorumlara çileden çıktı: 'Şeytanın yeryüzü temsilcileri, savaşmaya devam edeceğiz'

Haluk Levent, o yorumlara çileden çıktı: 'Şeytanın yeryüzü temsilcileri, savaşmaya devam edeceğiz'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yaptığı yardım organizasyonları ile sık sık gündeme gelen AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, iktidar kanadı ve bazı şahıslar tarafından hedef gösterilmeye devam ediyor. Son olarak Deniz Akkaya tarafından dolandırıcılıkla suçlanan Levent, dava açacağını belirterek bir süre Twitter'a girmeme kararı almıştı. Ünlü sanatçı Twitter'a geri döndüğünü belirterek, kendisini hedef alanları sert sözlerle eleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaptığı yardım organizasyonlarının ardından hedef gösterilen AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent, “Geri döndüm Twitter’a. Çünkü sayfadan gider gitmez ‘bakın sayfayı kapattı’ dediler. Benim burada olmayışım onları daha da cesaretlendiriyor” açıklamasını yaptı.

Depremlerin ardından yaptığı yardımlar sonucu hedef alınan Haluk Levent, Twitter’a geri döndüğünü duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Şeytanın Yeryüzü Temsilcileri İle Savaşmaya Daha Sonra Devam Edeceğiz

“Geri döndüm Twitter’a. Çünkü sayfadan gider gitmez ‘Bakın sayfayı kapattı’ dediler. Benim burada olmayışım onları daha da cesaretlendiriyor. Şeytanın yeryüzü temsilcileri ile savaşmaya daha sonra devam edeceğiz. Böyle duygusal kararlar alıp bozabiliyorum. Bağışlayın.”

Kaynak: gazetekolektif.com

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