Haluk Levent, yine bir ilke imza attı! Depremde ailesini kaybeden gence kucak açtı...

Haluk Levent, yine bir ilke imza attı! Depremde ailesini kaybeden gence kucak açtı...

Şarkıcı ve AHBAP Derneği kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde ailesini kaybeden bir genci yardımcısı olarak işe aldığını duyurdu.

Kahramanmaraş'ta merkezli depremlerin ağır yıkım yaratığı 11 ile kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile yardım götüren müzisyen Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden Cemil Yurtseven’i yardımcısı olarak işe aldığını duyurdu.

Kurumlara Çağrı Yaptı

Yurtseven’le fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Haluk Levent, kurumlara da şu çağrıyı yaptı:

"Ailesinin tümünü depremde kaybeden Cemil Yurtseven kardeşimle buluştuk. O artık benim kardeşim. Yardımcım olarak işe başladı. Ahbap'ta da 2 depremzede kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır. Haydi."

Kaynak: cumhuriyet.com.tr

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