Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım: 'İşim bu! Gidiyorum'

Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım: 'İşim bu! Gidiyorum'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yaptığı yardım kampanyalarıyla iktidarın hedefi haline gelen AHBAP Derneği Kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Depremzedelere ulaştırdığı yardımlar nedeniyle hedef haline getirilen Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, Avrupa'da iki ay öncesinden planlanan konserleri olduğunu, bu nedenle haftaya üç günlüğüne konsere gittiğini duyurdu. Levent, "Ben bir müzisyenim, işim bu. Ekip ve orkestra konserlerle geçiniyor" dedi.

Levent paylaşımında, "Ben bir müzisyenim, işim bu. Ekip ve orkestra konserlerle geçiniyor. 2 ay öncesinden bağlanmış konserlerim var Avrupa’da. İptal edersem organizasyonu yapanlar dahil 150 kişi etkilenecek. Bu sebeple haftaya 3 günlüğüne gidiyorum konserlere. Bilginize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: halktv.com.tr

Eğlence
Acun Ilıcalı'dan 'baba oluyor' iddialarına sert yanıt: 'Kız arkadaşımın yıpratılmasına izin vermem'
Acun Ilıcalı'dan 'baba oluyor' iddialarına sert yanıt: 'Kız arkadaşımın yıpratılmasına izin vermem'
Kıvanç Tatlıtuğ ve Senaray Sarıkaya'nın 'Aile' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor!
Kıvanç Tatlıtuğ ve Senaray Sarıkaya'nın 'Aile' dizisine sürpriz bir isim konuk oluyor!
Kuruluş Osman'ın başı Adım Farah dizisiyle dertte! Reytingler yerinden oynadı...
Kuruluş Osman'ın başı Adım Farah dizisiyle dertte! Reytingler yerinden oynadı...
Oyuncu Sevda Dalgıç, kira fiyatlarına isyan etti: Vicdansız olmuşlar...
Oyuncu Sevda Dalgıç, kira fiyatlarına isyan etti: Vicdansız olmuşlar...
Nihal Yalçın'dan tartışma yaratacak 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Erdoğan'la yola devam. Maceraya gerek yok'
Nihal Yalçın'dan tartışma yaratacak 'Kılıçdaroğlu' açıklaması: 'Erdoğan'la yola devam. Maceraya gerek yok'
Şahan Gökbakar, 'depremzedelere 20 yıl vadeli ev ödeneği' haberlerine ateş püskürdü
Şahan Gökbakar, 'depremzedelere 20 yıl vadeli ev ödeneği' haberlerine ateş püskürdü
Nejat İşler'den üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu: Arkadaşlar, moralim bozuk çünkü...
Nejat İşler'den üzen haber! Sosyal medyadan duyurdu: Arkadaşlar, moralim bozuk çünkü...