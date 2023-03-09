Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım: 'İşim bu! Gidiyorum'

Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yaptığı yardım kampanyalarıyla iktidarın hedefi haline gelen AHBAP Derneği Kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Depremzedelere ulaştırdığı yardımlar nedeniyle hedef haline getirilen Ahbap'ın kurucusu Haluk Levent, Avrupa'da iki ay öncesinden planlanan konserleri olduğunu, bu nedenle haftaya üç günlüğüne konsere gittiğini duyurdu. Levent, "Ben bir müzisyenim, işim bu. Ekip ve orkestra konserlerle geçiniyor" dedi.

Levent paylaşımında, "Ben bir müzisyenim, işim bu. Ekip ve orkestra konserlerle geçiniyor. 2 ay öncesinden bağlanmış konserlerim var Avrupa’da. İptal edersem organizasyonu yapanlar dahil 150 kişi etkilenecek. Bu sebeple haftaya 3 günlüğüne gidiyorum konserlere. Bilginize" ifadelerini kullandı.

Kaynak: halktv.com.tr