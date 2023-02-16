Hamdi Alkan'ın acı kaybı! Sosyal medyadan duyurdu: Beni affet...

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından Alzheimer hastalığına yakalanan ve geçtiğimiz sene felç geçiren annesini vefat haberini paylaştı. Alkan, 'Anneme veda..' notuyla milyonları duygulandıran bir not düştü.

Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncu Hamdi Alkan’ın (56), geçtiğimiz sene felç geçirdiğini ve Alzheimer hastalığına yakalandığını açıkladığı annesi Helva Alkan, hayatını kaybetti. Alkan, acı haberi Instagram hesabından annesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

‘Memleketin Depremde Yıkıldı’

Mesajına, “Anneme veda… Canım annem dün akşam vefat etti” şeklinde başlayan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Öylesine zor bir zaman ki anneciğim, günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü, zahter kokulu Antakya öldü.

‘Buruk Bir Mutluluk Duydum’

“Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum, beni affet. Öyle günlerden geçiyoruz ki…” diye yazan Alkan, “Sen dün aramızdan ayrılarak bir kez daha anne olarak bizi korudun. Çok değil, bir hafta önce her şey yerli yerinde iken aramızdan ayrılsaydın belki biz de Antakya’da olacak; şimdi ise bu dünyada olmayacaktık” ifadelerini kullandı.

Kaynak: gazetekolektif.com